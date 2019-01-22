Бывшего главврача одной из рязанских ЦРБ осудят за взятку на новом месте работы

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-22T15:22:12+03:00

К тому же он в этот момент являлся местным депутатом Воронежской области

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В Воронежской области утвердили обвинительное заключение в отношении главврача Эртильской районной больницы. 41-летний доктор Дмитрий Атаманов с 2017 года является фигурантом коррупционного скандала. Его обвиняют сразу по двум уголовным статьям - «Получение взятки за незаконные действия в крупном размере», а также «Получение взятки за незаконные действия». Об этом пишет «Блокнот».

Следователи считают, что Дмитрий Атаманов в течение года сдавал в аренду помещения Эртильской районной больницы. Делал он это без проведения торгов и без заключения договоров. За это Атаманов получал от арендаторов взятки. Их общий размер составил 400 тысяч рублей. Занимался ли этим Атаманов, будучи главврачом Шацкой ЦРБ с 2006-го по 2012 год, следствием не установлено.

Уголовное дело направлено в Грибановский районный суд для рассмотрения по существу. По инкриминируемым Атаманову статьям предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.