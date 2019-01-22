2019-01-22T15:55:26+03:00
Звезды

На открытии фестиваля «Зимние дни рязанского джаза» выступят звезды российского степа

Артисты представят блестящие номера – от бродвейских мюзиклов до русской чечетки
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2 февраля в МКЦ состоится первый концерт в череде музыкальных событий фестиваля «Зимние дни рязанского джаза». По заверениям организаторов, этот фестиваль – настоящий эксклюзив для нашего города… и не только.

На открытии рязанцы впервые станут свидетелями яркого и редкого сочетания детского эстрадно-джазового вокала воспитанников ДМТ «Созвездие добра», высококлассного инструментального джаза группы «Feelin’s » и лучшего танцевально-джазового степ-шоу нашей страны «VORTEX» из Москвы.

Среди участников солисты степ-шоу «VORTEX» Тимофей Тимофеев, Виктор Шустов, Дмитрий Силаев и Дарья Федунова – обладатели премии «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА» за вклад в развитие джазовой культуры в России, победители чемпионатов России и мира, лауреаты и обладатели Гран-при международных фестивалей, участники и финалисты ТВ шоу.

Концерт звезд степа – уникальное событие для всех любителей джазовой музыки, ритма и движения. Степ является самым ярким и виртуозным жанром хореографического искусства как в нашей стране, так и во всем мире.

Артисты представят зрителям блестящее мастерство владения ритмом и искусством импровизации, различные направления в мире степа: от виртуозных номеров из бродвейских мюзиклов, ирландского степа до body percussion и русской чечетки.

Начало субботнего концерта в 17.00. Подробности и билеты здесь.

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