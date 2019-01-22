В Рязани момент ДТП, в котором пострадали пять человек, зафиксировала камера видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-22T14:24:28+03:00

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Утром во вторник, 22 января, на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии в Рязани произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи, которая обнародована на сайте YouTube в группе «Дороги Рязани», видно, что автомобиль ВАЗ-2115 при повороте налево не пропустил двигавшуюся прямо иномарку Chevrolet Aveo. За рулем первой машины находился 48-летний рязанец, вторым авто управлял 26-летний мужчина.

В ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также трое пассажиров ВАЗ-2115.