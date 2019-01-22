В рязанских отделениях Почты России появилась новая уникальная марка

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-22T13:52:08+03:00

Она представит Россию на международном конкурсе

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22 января в почтовое обращение вышла марка, посвященная стерху. Она выпущена по программе Europa и примет участие в международном конкурсе на определение лучшей марки на тему «Птицы».

На изображении – стерх с детенышем и логотип Europa. Тираж в 180 тысяч штук поступит в продажу в отделения Почты по всей стране, номинал 45 рублей.

Оттиск штемпеля гашения первого дня в Рязани можно поставить на улице Почтовой, 49.

Стерх, или белый журавль, гнездится исключительно в России и находится под угрозой исчезновения.

На правах рекламы.