16-летний подросток за год угнал в Рязани девять автомобилей
Злоумышленник задержан, дело направлено в суд
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Полицейские из областного центра установили и задержали 16-летнего молодого человека, причастного к девяти (!) угонам автомобилей марки ВАЗ на территории Московского района Рязани. Также подросток вместе со своим 16-летнем товарищем похитил иномарку Audi и ценные вещи из автомобиля Iveco. Все преступления были совершены в прошлом году.
Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что злоумышленники задержаны. Угнанные машины возвращены владельцам, также изъята часть похищенного имущества.
В настоящее время уголовное дело в отношении парней направлено в суд.
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