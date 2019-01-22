16-летний подросток за год угнал в Рязани девять автомобилей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-22T13:34:46+03:00

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Полицейские из областного центра установили и задержали 16-летнего молодого человека, причастного к девяти (!) угонам автомобилей марки ВАЗ на территории Московского района Рязани. Также подросток вместе со своим 16-летнем товарищем похитил иномарку Audi и ценные вещи из автомобиля Iveco. Все преступления были совершены в прошлом году.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что злоумышленники задержаны. Угнанные машины возвращены владельцам, также изъята часть похищенного имущества.

В настоящее время уголовное дело в отношении парней направлено в суд.