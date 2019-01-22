Рязанцы любят парковаться на газонах и не следят за фасадами зданий

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-22T12:54:34+03:00

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В прошедшем году проведено более двухсот заседаний административных комиссий Рязани, в ходе которых рассмотрено около 5 тысяч дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

По каждому пятому делу вынесены административные предупреждения, а за остальные нарушения рязанцы заплатили около шести с половиной миллионов рублей.

Наибольшее количество нарушений (73,14% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением Правил благоустройства Рязани. Причем, грешили этим как обычные люди, так и организации.

Чаще всего автолюбители парковались в зеленой зоне и ставили свои авто на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Как показала практика текущего года, рязанцы не охотно следят за фасадами зданий (367 нарушений). Практически столько же раз были нарушены правила, связанные с несоблюдением порядка проведения земляных работ и обеспечения контроля за их производством.

Чуть более тысячи жителей Рязани были привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах.