2019-01-22T12:48:33+03:00
Общество

В пятницу в рязанских магазинах невозможно будет купить алкоголь

Ограничения введены из-за празднования Дня российского студенчества
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Правительство Рязанской области на своем официальном сайте сообщает, что в пятницу, 25 января, на территории региона будет запрещена продажа алкогольной продукции. Ограничения введены из-за празднования Дня российского студенчества (запрет прописан в законе Рязанской области от 14 ноября 2011 года «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции»).

Отметим, что ограничения на продажу алкоголя не распространяются на бары, кафе, рестораны и другие точки общественного питания, имеющие соответствующую лицензию.

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