2019-01-22T12:12:45+03:00
Есть работа!

Финансисты стоят в сторонке: стала известна самая заманчивая вакансия Рязани

Правда, даже просто понять все требования работодателя смогут далеко не все
Мария БЛИНОВА
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Портал для работодателей и соискателей superjob.ru обнародовал самую заманчивую в Рязани вакансию: сейчас это предложение лидирует среди прочих по уровню зарплаты.

Ежемесячный доход в пределах 150 тысяч рублей ждет программиста 1С. Среди требований наиболее доступная простым смертным фраза «написание, доработка, сопровождение конфигураций». Опыт работы при этом – не менее 3 лет.

Кстати, в числе прочих предложений, в которых изначально обещают зарплату свыше 100 тысяч рублей: сварщик-аргонщик, машинист автокрана, электрогазосварщик, главный энергетик и обвальщик мяса. Однако лидируют в списке «за 100» все же программисты-разработчики.

К слову, вакансий менеджеров по привлечению клиентов в этом перечне, разумеется, тоже немало, а вот финансистов – нет вовсе.

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