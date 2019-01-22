2019-01-22T12:07:08+03:00
Здоровье

Главный врач перинатального центра в Рязани покинула свой пост

Утверждается, что это связано с истечением срока контракта
Антон КОНОВАЛОВ
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Елена Петрова. Фото: rokpc.ruЕлена Петрова. Фото: rokpc.ru
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В Рязани пост главного врача Областного клинического перинатального центра покинула Елена Петрова. Портал учреждений здравоохранения РФ со ссылкой на источник в минздраве сообщает, что это связано с истечением срока контракта. Официальный представитель исполнительного органа эту информацию пока не подтвердил и не опроверг.

Тем не менее, «Комсомолке» также стало известно, что изменение руководства произошло – будет назначен исполняющий обязанности. Заместителями главврача на официальном сайте перинатального центра значатся Елена Митюк (по акушерско-гинекологической помощи), Андрей Дмитриев (по педиатрической помощи), Татьяна Тарасова (по клинико-экспертной работе) и Юрий Григорьев (по хозяйственным и техническим вопросам).

Елена Петрова - кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья», «Акушерство и гинекология». Возглавляла учреждение с 2011 года, то есть с момента открытия.

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