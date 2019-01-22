На рязанской дороге Renault вынесло на встречку под другое авто
К счастью, обошлось без жертв
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В понедельник, 21 января, примерно в 8.10 в Рязанской области произошло ДТП с участием двух легковушек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 14 км дороги Рязань-Ряжск.
43-летняя рязанка на автомобиле Renault MEGANE, по предварительной информации, не учла сложные погодные условия и не справилась с управлением – в итоге легковушку вынесло на встречку. Здесь иномарка столкнулась с «Ладой Гранта», за рулем которой был 26-летний мужчина.
В результате травмы получили оба водителя. Им потребовалась помощь врачей, но обошлось без госпитализации.