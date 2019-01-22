На «Каспии» в Рязанской области «ГАЗель» разворотила Opel Astra
Оба водителя госпитализированы
Фото: 62.мвд.рф
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21 января на трассе «Каспий» в Рязанской области случилась авария с участием грузовика «ГАЗ» и Opel Astra. Легковой автомобиль буквально разворотило от столкновения, притом пресс-служба УМВД сообщает, что госпитализированы оба водителя – 38-летний рязанец и 22-летний житель Подмосковья
По предварительной информации, рязанец на «ГАЗели» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в Opel. Произошло это примерно в 11.10 на 187 километре Р22.
Всего за сутки в 4 ДТП пострадали 6 человек.