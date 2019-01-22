За годовую задержку зарплат сотрудникам директор рязанского мясокомбината пойдет под суд

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-22T10:25:46+03:00

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В Шацком районе прокуратура разбирается с невыплатой зарплат работникам двух предприятий – ОАО «Шацкий мясокомбинат» и ООО «Рязанская бойня №1». Местный прокурор направил в суд уголовное дело по обвинению руководителя этих производств, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Статья «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации».

С ноября 2016-го по сентябрь 2017 года директор не выплатил зарплату 108 работникам мясокомбината – в сумме задолжав более 3 млн. рублей.

Примерно в то же время – с октября 2016-го по сентябрь 2017 года – свои законно заработанные деньги не видели 7 сотрудников бойни. Им руководство задолжало 429 тысяч рублей.

Максимальное наказание, предусмотренное по приведенной выше статье – до 5 лет лишения свободы.