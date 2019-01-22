Рязанцы лишили жизни друга, пытаясь спасти его от суицида – подробности дела

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-22T10:04:45+03:00

Парня, рвавшегося выпрыгнуть в окно под действием наркотиков, вынесли из квартиры избитым и завернутым в ковер

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Осужденным на 1 год ограничения свободы по статье «Причинение смерти по неосторожности» оказался один из участников невероятной криминальной истории. Он вместе с товарищем, который теперь находится в бегах, лишил жизни своего приятеля, пытаясь… спасти его от самоубийства.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Рязани, а его подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры. Преступление произошло в июне 2018 года в одном из домов на улице Зубковой, когда сам осужденный и его знакомые находились в квартире на 8 этаже.

Компания принимала наркотики. Под действием оных ставший неадекватным мужчина вдруг пошел на балкон и попытался спрыгнуть. Друзья затащили его обратно, уложив на пол и случайно ударив об пол головой. Неудавшийся самоубийца попросил отпустить его, а как только освободился, побежал на кухню, разбил стекло и высунулся на улицу для второй попытки…

Тут его вновь настигли и стянули с подоконника. Суицидник, падая, ударился головой о стиральную машину. «Спасители» в добавок попытались урезонить товарища парой оплеух, но тому удалось вырваться и выбежать в коридор, удерживая за собой дверь…

В результате дверь снялась с петель, а своеобразный буян вместе с ней рухнул. Новая попытка устремиться на балкон вновь закончилось для него в партере (пострадал затылок), а затем последовало еще несколько «воспитательных» ударов в голову и туловище (их суд охарактеризовал как «преступную небрежность»).

Устав бороться с суицидником, приятели завернули его в ковер, причем один из участников событий сразу после этого покинул квартиру, а второй (подсудимый) спустил бедолагу на 1-й этаж - прямо в ковре, где тот вскоре скончался от полученных травм.