В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-22T09:28:44+03:00

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С 11 февраля в Рязани закрывается пункт приема платежей КВЦ, расположенный на улице Семинарской, 43 (рядом с приборным заводом, напротив бывшего училища связи).

Взамен для оплаты коммунальных и прочих платежей МП «КВЦ» предлагает обращаться в новый пункт, открывшийся на улице Маяковского, д.111 – рядом с площадью Ленина, напротив магазина Алфавит».

Здесь, напомним, четыре кассы, работает специалист справочной службы. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00; воскресенье – выходной.

Кроме этого пункт КВЦ есть на улице 3-и Бутырки, д. 2б. Режим работы:

– вторник-пятница с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 до 16.00

– суббота: с 10.10 до 16.40, обед с 13.00 до 14.00

– воскресенье, понедельник – выходной.