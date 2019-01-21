Избавиться от снега Рязани поможет статус Новогодней столицы России

СЕГОДНЯ 21:17 2019-01-21T21:17:34+03:00

Таких гор снега, да еще в самом центре города, рязанцы не помнят давно Фото: Владимир ФРОЛОВ

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21 января в областном правительстве состоялось совещание по вопросам уборки снега в Рязани. Обсудить проблему собрались члены регионального правительства и руководители администрации Рязани, а возглавил совещание губернатор Николай Любимов.

Напомним, что снегом город начало заносить еще до Нового года, однако в полной мере все прелести такой зимы рязанцы прочувствовали во время длинных праздников, когда управляющие компании, видимо, тоже решили расслабиться по максимуму.

Горы снега, к примеру, на обочинах, не убраны до сих пор – большой фоторепортаж «Комсомолки» здесь.

На совещании губернатор призвал менять подходы к организации работы: тротуары и дворы можно очищать с помощью малогабаритной техники, которая есть у управляющих компаний.

Кроме этого Николай Любимов поручил рассмотреть возможность выделения денег на покупку 30 спецмашин и уже сейчас подумать о дополнительном финансировании благоустройства при подготовке к праздникам в формате «Новогодняя столица России – 2020». Этот статус Рязани, напомним, присвоили в начале января.

Похоже, снежные завалы этой зимы могут помочь избавиться от них в будущем: спецтехники городу не хватает давно и сильно, а тут такой шанс получить помощь от области – перед гостями же неудобно.