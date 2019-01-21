Райсуд Рязани вынес приговор двум бывшим инспекторам ДПС со шпионскими наклонностями

СЕГОДНЯ 20:10 2019-01-21T20:10:49+03:00

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23 февраля 2017 года два сотрудника ДПС несли службу на стационарном посту «Солотчинский». Около 11:00 заместитель командира взвода, находящийся на этом же посту, остановил автомобиль марки Toyota Camry с целью проверки документов. При этом было установлено, что водитель управляет автомобилем без водительского удостоверения.

Замкомвзвода передал одному из своих подчиненных документы на автомобиль нарушителя. Инспектор в процессе общения с ним почувствовал запах спиртного и попросил его пройти в помещение поста для прохождения освидетельствования на наличие алкогольного опьянения. В ответ водитель обратился с просьбой не привлекать его к административной ответственности. В помещении поста инспектор сообщил коллеге, что выявлен факт управления автомобилем нетрезвым водителем и сообщил, что тот просит его не наказывать. После чего инспекторы решили «простить» нарушителя... за взятку в виде 50 тысяч рублей.

Затем события развивались по детективному сценарию. Дабы их действия остались не замеченными посторонними лицами, сотрудники ДПС решили, что деньги водитель должен положить в пачку из-под сигарет и бросить ее под трактор, припаркованный на прилегающей к посту территории. Что и было проделано...

Советский районный суд учел умышленный характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, их отношение к содеянному, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, и назначил наказание каждому в виде штрафа в сумме 2 миллионов рублей, с учетом срока задержания и содержания подсудимых под домашним арестом, назначенное наказание снижено до 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.