Рязанскую область ждет резкое похолодание

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-21T17:57:33+03:00

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22 января в Рязанской области резко похолодает. По данным регионального филиала Гидрометцентра, среднесуточная температура по сравнению с предыдущими сутками понизится на 5 и более градусов. В ночь на вторник ожидается -12…-17 градусов (местами до -22), днем -14…-9 градусов.

Согласно прогнозу, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер будет западным и северо-западным, 5-10 метров в секунду.