В Рязанской области стартовала операция «Снегоход»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-21T17:23:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области началась профилактическая операция «Снегоход», сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Гостехнадзор.

Во время рейдов инспекторы этого надзорного органа поговорят с водителями и владельцами внедорожной мототехники, разъяснят правила ее эксплуатации.

Напомним, водитель должен иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста категории «АI», свидетельство о регистрации и бумаги о техосмотре. За нарушение правил административный штраф – до 10 тысяч рублей. Или даже лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев.

Кстати, в минувшее воскресенье в Александро-Невском районе погиб водитель снегохода. Трагедия произошла в километре от деревни Михалково: снегоход опрокинулся и 48-летний житель райцентра скончался на месте.

Рейды Гостехнадзора продлятся до 17 февраля.