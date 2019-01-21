Рязанцев предупреждают о новом виде СМС-мошенничества
Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов сообщило о появлении нового вида мошенничества.
По информации пресс-службы ведомства, СМС-сообщения приходят на телефоны непосредственно из отделов службы судебных приставов. В тексте написано, что на имущество владельца телефона наложен арест.
– Такие сообщения ни в коем случае нельзя открывать, так как это может привести к моментальному списанию денег с карты, привязанной к мобильному банку. Федеральная служба судебных приставов не информирует должников при помощи СМС-сообщений, – предупреждают в ФССП.
Узнать о задолженности, если таковая есть, можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области.