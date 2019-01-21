Хлеба и зрелищ: рязанский вор украл телевизор и мясо из холодильника

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-21T14:31:44+03:00

Но только зрелищами сыт не будешь – ТВ-аппаратуру пришлось продать за полцены

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 53-летняя жительница Касимова. Пенсионерка сообщила, что, когда она ночевала в гостях, кто-то взломал входную дверь и похитил телевизор, цифровую приставку и спутниковую антенну. Полицейские, прибывшие на место преступления, с удивлением обнаружили, что вор забрал и содержимое холодильника хозяйки дома – два килограмма мяса.

Оперативники выяснили, что в соседнем с райцентром селе местный житель похвалялся тем, что практически даром приобрел ТВ-оборудование. В ходе проверки полученной информации выяснилось, что это и была украденная оргтехника. Удалось узнать о личности продавца, его разыскали и задержали. К краже оказался причастен ранее судимый 57-летний местный житель.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что в отношении касимовца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.