Банк перечислил деньги рязанца другому клиенту и притворился, будто так и надо

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-21T14:02:49+03:00

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Житель Рязани выиграл суд у банка, перечислившего его деньги другому клиенту. При этом кредитное учреждение до последнего не желало исправлять ситуацию.

Истец брал в кредит полмиллиона рублей на пять лет. Придя с последним платежом, он попросил выдать ему справку о полном погашении кредита и вернуть оригинал паспорта транспортного средства, однако с удивлением узнал, что ему насчитали задолженность – более 100 тысяч.

Оказалось, что один из прежних платежей был направлен на погашение кредита другого заемщика, а потому образовалась «просрочка» и начали капать пени. Хотя произошло это по вине сотрудницы банка (она неверно указала номер и дату договора), кредитное учреждение не ответило на претензию клиента, а после решения первой инстанции и вовсе обратилось с апелляцией в областной суд.

В итоге с банка помимо суммы переплаты взыскали штраф и компенсацию морального вреда.