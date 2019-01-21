Банк перечислил деньги рязанца другому клиенту и притворился, будто так и надо
Житель Рязани выиграл суд у банка, перечислившего его деньги другому клиенту. При этом кредитное учреждение до последнего не желало исправлять ситуацию.
Истец брал в кредит полмиллиона рублей на пять лет. Придя с последним платежом, он попросил выдать ему справку о полном погашении кредита и вернуть оригинал паспорта транспортного средства, однако с удивлением узнал, что ему насчитали задолженность – более 100 тысяч.
Оказалось, что один из прежних платежей был направлен на погашение кредита другого заемщика, а потому образовалась «просрочка» и начали капать пени. Хотя произошло это по вине сотрудницы банка (она неверно указала номер и дату договора), кредитное учреждение не ответило на претензию клиента, а после решения первой инстанции и вовсе обратилось с апелляцией в областной суд.
В итоге с банка помимо суммы переплаты взыскали штраф и компенсацию морального вреда.