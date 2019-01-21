Из-за повреждений на двух рязанских путепроводах надолго закроют движение

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-21T13:50:35+03:00

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В Рязанской области на двух путепроводах федеральной трассы М-5 «Урал» ограничат движение, сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга».

С 28 января на путепроводе через железную дорогу Рязань-Самара – это платный путепровод в районе поселка Соколовка – запретят проезд грузовиков максимальной массой свыше 35 тонн. Запрет будет действовать до 30 декабря 2019 года.

А в Спасском районе закроют проезд для грузовиков тяжелее 20 тонн. Речь идет о левом путепроводе через железную дорогу Рязань-Сасово на 232 км «Урал» – в районе деревни Пахотино. Здесь ограничение будет действовать вплоть до конца 2020 года.

– Меры вводятся в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов, – говорится в сообщении пресс-службы.

Участки планируют ремонтировать.