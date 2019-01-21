2019-01-21T13:03:33+03:00
Происшествия

Жителю Рязанской области, избившему женщину до смерти, вынесли приговор

Суд отмерил ему 7 лет колонии строгого режима
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязанской области на 7 лет колонии строгого режима осудили местного жителя, до смерти избившего женщину. Дело рассматривал Скопинский районный суд.

К трагическим последствиям привела типичная бытовая ссора на фоне выпитого алкоголя. Пьяный мужчина повалил свою жертву на пол и не менее трех раз ударил ее ногой в живот. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.

- Подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, отказавшись в судебном заседании от дачи показаний, - говорится в релизе о процессе.

Душегуб имеет двух малолетних детей и помогал следствию – эти обстоятельства стали смягчающими наказание. Отягчающим признали нетрезвое состояние во время преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк перечислил деньги рязанца другому клиенту и притворился, будто так и надо
Из-за повреждений на двух рязанских путепроводах надолго закроют движение
В Рязани сыграли в ретро-хоккей – в валенках
На пожаре в рязанском селе погиб человек
Контролировать строительство обхода города Сасово приехал и.о. министра транспорта Рязанской области
На рязанской дороге перевернулась легковушка
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На рязанском участке М5 «Урал» после столкновения с фурой пострадал ребенок
Житель рязанской глубинки погиб, катаясь в поле на снегоходе
Рязанец, отнявший жизнь у знакомого, избежал лишения свободы
В Рязани объявили об исчезновении 51-летнего мужчины
Девятилетнюю рязанку похитили в ее день рождения и увезли в Якутию
Оператор объяснил списание 23 рублей в рязанских маршрутках со скидкой
Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и метели
В ночном пожаре в Рязанской области сгорел техцентр
Пятерых рязанских нелегалов отправили восвояси
Полицейские угомонили четверых рязанцев, угрожавших людям убийством
Крещенские купания в Рязанской области прошли без ЧП
ХК «Рязань» уверенно вел в Китае, но решил пощекотать нервы болельщикам и тренеру
На трассе М5 «Урал» в Рязани восстановили движение после серьезной аварии
На северо-западе Рязани завершают разбор конструкций рынка «Канищево»
Из-за серьезного ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязани организовано реверсивное движение
В авто рязанца найден 1 грамм, а в гараже еще 335 граммов наркотика
На въезде в Рязань столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей
В Рязанской области на 40 км сократили путь до райцентра Шилово