Жителю Рязанской области, избившему женщину до смерти, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-21T13:03:33+03:00

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В Рязанской области на 7 лет колонии строгого режима осудили местного жителя, до смерти избившего женщину. Дело рассматривал Скопинский районный суд.

К трагическим последствиям привела типичная бытовая ссора на фоне выпитого алкоголя. Пьяный мужчина повалил свою жертву на пол и не менее трех раз ударил ее ногой в живот. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.

- Подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, отказавшись в судебном заседании от дачи показаний, - говорится в релизе о процессе.

Душегуб имеет двух малолетних детей и помогал следствию – эти обстоятельства стали смягчающими наказание. Отягчающим признали нетрезвое состояние во время преступления.