На пожаре в рязанском селе погиб человек
Трагедия произошла в Скопинском районе
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В воскресенье, 20 января, в 16.08 на пульт единой службы спасения поступила информация о пожаре в селе Городецкое Скопинского района. Горел кирпичный жилой дом размером пять на шесть метров. На ликвидацию пожара выехали три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В огне погиб мужчина – хозяин дома.
В настоящее время устанавливается причина пожара, проводится проверка.
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