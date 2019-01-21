2019-01-21T12:32:12+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском селе погиб человек

Трагедия произошла в Скопинском районе
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В воскресенье, 20 января, в 16.08 на пульт единой службы спасения поступила информация о пожаре в селе Городецкое Скопинского района. Горел кирпичный жилой дом размером пять на шесть метров. На ликвидацию пожара выехали три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В огне погиб мужчина – хозяин дома.

В настоящее время устанавливается причина пожара, проводится проверка.

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