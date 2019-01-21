На рязанской дороге перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-21T11:31:09+03:00

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В воскресенье, 20 января, в 7:00 в Спасском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 227 км дороги М5 «Урал».

29-летняя москвичка на «Ладе Приора», по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в препятствие – после этого легковушка опрокинулась. В результате водителю потребовалась помощь врачей.

За пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 9 ДТП, в которых три человека погибли и 10 получили травмы. В регионе произошло 96 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы выявили 4104 нарушений ПДД, в том числе 29 фактов управления в пьяном виде.