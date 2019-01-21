На рязанском участке М5 «Урал» после столкновения с фурой пострадал ребенок
Маленькому пассажиру потребовалась помощь врачей
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 19 января, около 10.50 в черте Рязани – на 189 км дороги М5 «Урал» – произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
DAF с полуприцепом, по предварительной информации, врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль KIA. За рулем легковушки был 47-летний житель Самарской области. Он не пострадал, в отличие от маленького пассажира авто – 8-летний ребенок получил травмы. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. 22-летний водитель грузовика не пострадал.