2019-01-21T10:41:08+03:00
Происшествия

На рязанском участке М5 «Урал» после столкновения с фурой пострадал ребенок

Маленькому пассажиру потребовалась помощь врачей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 19 января, около 10.50 в черте Рязани – на 189 км дороги М5 «Урал» – произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

DAF с полуприцепом, по предварительной информации, врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль KIA. За рулем легковушки был 47-летний житель Самарской области. Он не пострадал, в отличие от маленького пассажира авто – 8-летний ребенок получил травмы. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. 22-летний водитель грузовика не пострадал.

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