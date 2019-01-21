Житель рязанской глубинки погиб, катаясь в поле на снегоходе

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-21T10:23:26+03:00

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20 января в Александро-Невском районе 48-летний мужчина разбился на снегоходе. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Рязанской области, случилось это примерно в 17.40 в 1 километре от деревни Михалково.

Житель райцентра не справился с управлением и при опрокидывании получил травмы, из-за которых скончался на месте происшествия. В полиции отмечают, что водитель не имел права садиться за руль снегохода.

Как уточнил собственный источник, погибший работал начальником местного участка АО «Газпром газораспределение Рязанская область».