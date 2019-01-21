Рязанец, отнявший жизнь у знакомого, избежал лишения свободы

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-21T09:53:21+03:00

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35-летнему жителю Рязани вынесли приговор по статье «Причинении смерти по неосторожности». Октябрьский районный суд признал горожанина виновным, наказав его 1 годом ограничения свободы.

Трагический инцидент произошел в 2018 году в некой квартире, и в нем поучаствовали три человека. Один из этих людей оказался на скамье подсудимых, а дело против второго выделено в отдельное производство, так как он находится в розыске. Оба были знакомы с жертвой.

Отметим, что пресс-секретарь Октябрьского районного суда уточнять другие обстоятельства уголовного дела отказалась.