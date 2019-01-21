В Рязани объявили об исчезновении 51-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-21T09:23:21+03:00

Где он находится, неизвестно с 19 января

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НАДЕН. ЖИВ!

Поисково-спасательный отряд LizaAlert опубликовал ориентировку на Владимира Ивановича Косякина из Рязани. Утверждается, что с 19 января местонахождение 51-летнего мужчины остается неизвестным.

Его рост – 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серые, волосы светло-русые, стрижка короткая. Пропавший был одет в серую куртку с капюшоном, черный свитер, голубые джинсы, белую вязаную шапку и черные ботинки.

С информацией, которая может помочь в поисках, традиционно просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.