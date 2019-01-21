Деветялетнюю рязанку похитили в ее день рождения и увезли в Якутию

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-21T09:09:54+03:00

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Девятилетнюю девочку из Рязани похитила и увезла в Республику Саха (Якутия) ее бабушка со стороны отца. Произошло это после новогодних праздников, сообщила уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина, к которой обратилась мама ребенка.

- У девочки был день рождения, и бабушка обманным путем попросила у мамы свидетельство о рождении (якобы для скидки в аквапарке). На самом деле купила билет на самолет и улетела вместе с девочкой, - написала Мухина в Facebook.

Уполномоченный отметила, что помогла маме обратиться в суд для определения места жительства ребенка, а также связалась с коллегой в дальневосточном регионе.

- Ситуацию буду держать на контроле, - пообещала она.

Кроме того, Мухина рассказала, как у еще одной рязанки забрали четырехлетнюю дочь. Маму просто не пускали к ребенку, когда она хотела прийти за ним в дом свекрови.

Через некоторое время приставы возбудили исполнительное производство, но бабушка в сумке (!) вывезла внучку из дома, взяла билет на поезд в Нальчик и уехала. В Ростове-на-Дону ее сняли с рейса…

- Девочка не верила, что сейчас увидит маму. Бабушка уверяла, что мама ее бросила и уехала далеко. Когда мама с дочкой встретились, плакали все! – поведала омбудсмен.