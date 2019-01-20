Оператор объяснил списание 23 рублей в рязанских маршрутках со скидкой

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-20T16:39:12+03:00

Водители, как утверждается, «иногда путаются при работе с терминалом»

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Житель Рязани пожаловался на отсутствие заявленной скидки по транспортной карте «Городская». Напомним, по маршрутам №№47, 77 и 88 курсируют так называемые «красные автобусы» со специальными наклейками, где при оплате указанным способом со счета списывается не 23, а 21 рубль.

- На чеке вместо 21-го рубля я вижу 23! Получается, акция не работает? ООО «РязаньТрансАвто X» (перевозчик – Ред.), наклейки на автобусе имеются, но проезд все равно 23 рубля. Как так? – задался вопросом интернет-пользователь.

Оператор городской автоматизированной системы оплаты проезда объяснил накладку человеческим фактором и дал понять, что такое случается не впервые:

- Водители иногда путаются при работе с терминалом. Мы ведем постоянную контрольную работу с перевозчиком, следим за появлением таких ошибок и возвращаем на счет клиента неверно списанные 2 рубля, - говорится в комментарии.

Впрочем, оппоненты представителей УмКИ считают, что проблема, напротив, техническая.