2019-01-20T13:17:59+03:00
Общество

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и метели

Погодные явления сохранятся и в ночь на понедельник
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Во второй половине дня 20 января в Рязанской области ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, снег и метель. Метеопредупреждение со ссылкой на данные филиала Гидрометцентра опубликовало региональное ГУ МЧС.

Неблагоприятные погодные явления сохранятся и в ночь на понедельник, 21 января.

Отметим, что ранее на воскресенье прогнозировался снег и ветер до 15 метров в секунду, но не метель.

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