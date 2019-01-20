Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и метели
Погодные явления сохранятся и в ночь на понедельник
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Во второй половине дня 20 января в Рязанской области ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, снег и метель. Метеопредупреждение со ссылкой на данные филиала Гидрометцентра опубликовало региональное ГУ МЧС.
Неблагоприятные погодные явления сохранятся и в ночь на понедельник, 21 января.
Отметим, что ранее на воскресенье прогнозировался снег и ветер до 15 метров в секунду, но не метель.