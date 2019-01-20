В ночном пожаре в Рязанской области сгорел техцентр

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-20T11:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 20 января в городе Ряжске Рязанской области случился крупный пожар. Пламя уничтожило техцентр из сэндвич-панелей и находившийся там автомобиль.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

На вызов, поступивший в 00.53, выезжали 9 пожарных на 4 единицах спецтехники.

Напомним, 18 января в Ряжском районе сгорел строительный магазин.