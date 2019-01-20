В ночном пожаре в Рязанской области сгорел техцентр
Также пламя уничтожило автомобиль
Изменить размер текста:
В ночь на 20 января в городе Ряжске Рязанской области случился крупный пожар. Пламя уничтожило техцентр из сэндвич-панелей и находившийся там автомобиль.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
На вызов, поступивший в 00.53, выезжали 9 пожарных на 4 единицах спецтехники.
Напомним, 18 января в Ряжском районе сгорел строительный магазин.