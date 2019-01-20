Пятерых рязанских нелегалов отправили восвояси

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-20T10:02:22+03:00

Обратно они не смогут попасть в течение пяти лет

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На родину отправлены пятеро граждан Республики Узбекистан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации. В Рязани их уличили в нарушении миграционного законодательства и поместили в центр временного содержания.

Уточняется, что речь идет о тех, кто уже не в первый раз злоупотребляет гостеприимством:

- Повторное нарушение в течение одного года статьи 19.8 КоАП РФ влечет наложение штрафа и административное выдворение за пределы страны, - поясняет пресс-служба УМВД по Рязанской области.

При участии полицейских и приставов нелегалов доставили в аэропорт «Внуково» и посадили в самолет. В течение пяти лет им запрещен въезд в нашу страну.