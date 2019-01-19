Полицейские угомонили четверых рязанцев, угрожавших людям убийством

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-19T19:48:07+03:00

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В пятницу, 18 января, полицейские Рязани, Касимова и Скопина угомонили четырех человек, угрожавших людям убийством.

К примеру, в областном центре на улице Толстого 37-летний безработный во время бытового конфликта угрожал отверткой 31-летнему мужчине. В селе Гремячка Скопинского района глава семейства в пылу ссоры угрожал 28-летней супруге монтировкой.

В отношении всех четверых злоумышленников возбуждены уголовные дела. Наказание по статье «Угроза убийством» предусматривает до двух лет лишения свободы.