Крещенские купания в Рязанской области прошли без ЧП

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-19T15:02:29+03:00

На Ореховом озере в иордань окунулись порядка 5000 человек

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Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что в регионе происшествий на водоемах во время крещенских купаний не зарегистрировано.

Для обеспечения безопасности были задействованы более 200 специалистов из различных структур, в том числе спасатели, пожарные, врачи, полицейские и др. Был создан оперативный штаб.

Купания на Ореховом озере в Рязани контролировал заместитель начальника регионального МЧС Алексей Воробьев. Здесь в иордань окунулись порядка 5000 жителей областного центра. Для их удобства купель оборудовали деревянными сходнями, а дно выложили деревянным настилом. Установили четыре отапливаемых модуля для переодеания, окунающимся предлагался горячий чай. До Орехового озера рязанцы могли добраться на бесплатном автобусе, который курсировал с площади Свободы.