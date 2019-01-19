Крещенские купания в Рязанской области прошли без ЧП
Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что в регионе происшествий на водоемах во время крещенских купаний не зарегистрировано.
Для обеспечения безопасности были задействованы более 200 специалистов из различных структур, в том числе спасатели, пожарные, врачи, полицейские и др. Был создан оперативный штаб.
Купания на Ореховом озере в Рязани контролировал заместитель начальника регионального МЧС Алексей Воробьев. Здесь в иордань окунулись порядка 5000 жителей областного центра. Для их удобства купель оборудовали деревянными сходнями, а дно выложили деревянным настилом. Установили четыре отапливаемых модуля для переодеания, окунающимся предлагался горячий чай. До Орехового озера рязанцы могли добраться на бесплатном автобусе, который курсировал с площади Свободы.
Фото с Орехового озера.
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