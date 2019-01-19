2019-01-19T13:42:48+03:00
Спорт

ХК «Рязань» уверенно вел в Китае, но решил пощекотать нервы болельщикам и тренеру

В матче «горожан» против КРС-ОЭРДЖИ было забито восемь шайб
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В субботу, 19 января, хоккейный клуб «Рязань» проводил вторую выездную игру в Китае в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» был один из аутсайдеров лиги – клуб «КРС-ОЭРДЖИ».

Рязанцы отличились уже на 23 секунде (!) – Кирилл Капустин результативно завершил гостевой штурм. На 5-й минуте Олег Попов удвоил преимущество «горожан». Во втором периоде Валерий Васильев и все тот же Капустин довели преимущество «Рязани» до четырех шайб.

Болельщики в комментариях к трансляции уже начали отмечать победу, но говорят же: «Сначала сделай, а потом уже празднуй». В начале третьего периода «КРС-ОЭРДЖИ» с разницей менее чем в две минуты провел две шайбы (Там Микаэль, Андрей Максимов). «Рязань» к такому развитию оказалась не готова и на какое-то время отдала инициативу сопернику.

К счастью, гости смогли собраться. Лучший снайпер команды Иван Иванов забил в ворота китайцев пятую шайбу. А под занавес встречи Артем Ворошило установил окончательный счет игры – 6:2 в пользу ХК «Рязань».

«Горожане» летят домой, где 25 января начнут четырехматчевую домашнюю серию.

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