На трассе М5 «Урал» в Рязани восстановили движение после серьезной аварии
Об этом сообщила подведомственная Росавтодору организация
Фото: соцсети.
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Подведомственная Росавтодору организация «Поволжуправтодор» сообщает, что на 181-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (въезд в Рязань со стороны Москвы) восстановлено движение автотранспорта. Напомним, что после серьезного ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей на дороге было организовано реверсивное движение.
Авария произошла 18 января в 18.00. Пострадали шесть человек. Двоим из них, в том числе трехлетнему ребенку, потребовалась госпитализация.
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