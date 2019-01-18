2019-01-18T20:42:05+03:00
Общество

На северо-западе Рязани завершают разбор конструкций рынка «Канищево»

На месте снесенных торговых рядов и павильонов планировалось построить многоэтажный дом
Валерий КОТОВ
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Экскаватор помогает рушить постройки на территории бывшего рынкаЭкскаватор помогает рушить постройки на территории бывшего рынкаФото: Владимир ФРОЛОВ
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В рязанском микрорайоне Канищево завершается разбор торговых рядов и павильонов местного рынка. Его территория огорожена забором из древесно-стружечных плит, за ним работает экскаватор и бригада рабочих.

Созданный еще в конце XX века как муниципальный, позднее рынок перешел в частные руки. В прошлом году хозяева объявили о желании построить на месте рынка многоэтажный дом. Однако против выступили местные жители, пришедшие 26 сентября 2018 года на общественные слушания. Проект, представленный застройщиком, не приняла комиссия городской администрации.

Однако на огороженной площадке, расположенной в 50 метрах от бывшего рынка, которая использовалась ранее как автостоянка, сейчас идет установка торговых павильонов и монтаж конструкций, на которых будет крепиться крыша. По словам некоторых предпринимателей, торговавшим на снесенном рынке, им уже предложили работать на новом месте по соседству.

На соседней площадке ставят торговые палатки и возводят конструкции Фото: Владимир ФРОЛОВ

На соседней площадке ставят торговые палатки и возводят конструкцииФото: Владимир ФРОЛОВ

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