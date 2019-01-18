2019-01-18T20:50:45+03:00
Происшествия

Из-за серьезного ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязани организовано реверсивное движение

Водителей просят учитывать это при планировании маршрута
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Подведомственное Росавтодору предприятие «Поволжуправтодор» информирует, что с 18.00 пятницы (18 января) в связи с серьезным ДТП на въезде в Рязань со стороны Москвы ограничено движение. На 181-м километре организовано реверсивный пропукс автотранспорта, проезд затруднен. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

Напомним, в 18.00 на въезде в Рязань грузовик Volvo столкнулся с шестью легковыми автомобилями: Renault Logan, Lada Priora хэтчбек, Audi, Ford и двумя автомобилями Kia.

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