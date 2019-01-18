2019-01-18T19:55:33+03:00
Происшествия

В авто рязанца найден 1 грамм, а в гараже еще 335 граммов наркотика

Полицейские задержали в Дягилеве двух подозреваемых в распространении запрещенных веществ
Сергей ЮРЧЕНКО
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Трубка и наркотики, изъятые у задержанных в салоне автомобиля и гаражеТрубка и наркотики, изъятые у задержанных в салоне автомобиля и гараже
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Управление МВД по Рязанской области сообщило о задержании на улице Белякова (микрорайон Дягилево) двух подозреваемых в распространении наркотиков. У мужчин в возрасте 29 и 33 лет найдены запрещенные вещества.

У первого, который работает водителем руководителя одного из рязанских предприятий, при личном досмотре было найден 5 граммов марихуаны. Когда проверили салон автомобиля, на котором он возил директора, там оказался еще 1 грамм наркотика и курительная трубка. И наконец, при обыске в арендованном гараже нашли целых 335 граммов марихуаны. Как установила полиция, партию запрещенного вещества они купили еще летом.

Молодой человек вместе со своим приятелем находились в состоянии наркотического опьянения и на момент задержания. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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