На въезде в Рязань столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей
Пострадали шесть человек
Фото: соцсети.
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В пятницу, 18 января, в 18.00 на 181-м километре федеральной трассы М5 «Урал» неподалеку от Дягилевского поста ДПС (въезд в Рязань) произошла массовая автоавария. Столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и шесть легковых автомобилей.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
На дороге (со стороны Москвы) образовался серьезный автомобильный затор.
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