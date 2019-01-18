На въезде в Рязань столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей

СЕГОДНЯ 19:22 2019-01-18T19:58:02+03:00

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В пятницу, 18 января, в 18.00 на 181-м километре федеральной трассы М5 «Урал» неподалеку от Дягилевского поста ДПС (въезд в Рязань) произошла массовая автоавария. Столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и шесть легковых автомобилей.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

На дороге (со стороны Москвы) образовался серьезный автомобильный затор.