В Рязанской области на 40 км сократили путь до райцентра Шилово

СЕГОДНЯ 19:17 2019-01-18T19:20:06+03:00

Обычно из сел на другом берегу реки в Шилово приходится ехать через мост у Спасска-Рязанского

Возле села Юшта на реке Ока начала действовать ледовая переправа для автомобилей до 3 тонн

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18 января, в пятницу, в Шиловском районе открыли автомобильную ледовую переправу через Оку у села Юшта. О том, что проезд в Шилово по этой дороге теперь возможен с левого берега реки, сообщило министерство транспорта Рязанской области.

Проезд по переправе разрешен для автомобилей грузоподъемностью не более 3 тонн – это легковые автомашины, микроавтобусы и самые малые грузовики. Толщина льда позволяет гарантировать безопасное пересечение Оки только для них.

Новой возможностью воспользуются жители сел Санское, Юшта и Федосеево-Пустынь, которые обычно при поездке в Шилово должны совершать объезд через понтонный мост возле Спасска-Рязанского. Теперь им надо преодолеть путь в среднем на 40 км короче.

Уже больше месяца рядом работает пешая ледовая переправа.