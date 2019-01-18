2019-01-18T18:27:01+03:00
Спорт

Словосочетание «Небо России» стало товарным знаком рязанской федерации воздухоплавания

Теперь этот бренд зарегистрирован в Государственном реестре
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Рязанские воздухоплаватели зарегистрировали товарный знак «Небо России». Об этом сообщается, на официальной страничке фестиваля «Небо России» в социальной сети «вКонтакте».

Теперь до 2028 года никто в стране не имеет права использовать данное словосочетание на других мероприятиях. «Небо России» принадлежит исключительно Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области!

Напомним, что именно под названием «Небо России» в 1990 году в Рязани проел первый в стране фестиваль воздухоплавания. С той поры встречи воздухоплавателей в небе над Рязанью стали регулярными.

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