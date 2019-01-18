Рязанский кожвендиспасер начинает курс онлайн уроков

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-18T18:24:37+03:00

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Рязанский областной клинический кожно-венерологический диспансер объявил о запуске на своем сайте онлайн-школы по хроническим заболеваниям кожного покрова.

Как поясняет в начале урока №1 заместитель главного врача по организационно-методической работе Михаил Жучков, из-за ограниченности времени приема в реальности врачи не успевают объяснить пациентам все нюансы болезни. А эта информация просто необходима для понимания программы лечения и, как следствие – строгости ее соблюдения.

– Очень часто именно незнание того, с чем люди столкнулись, приводит к множеству вопросов и, главное, страхов, – говорит Михаил Валерьевич.

Куда идет испуганный пациент? Правильно – в интернет. Здесь же он часто выходит либо на форум с кухонными экспертами, либо на серьезные медицинские статьи, наполненные непонятными, узкоспециализированными формулировками.

Найти надежную и при этом доступно изложенную информацию многим не под силу как раз из-за отсутствия медицинского образования. В итоге люди часто верят небылицам. Или найденная в сети информация грамотна, но конкретному человеку эти данные не подходят – из-за сопутствующего заболевания, к примеру.

Большинство врачей, а если честно, то всех, такие неуправляемые походы в интернет приводят в ярость – начитавшись неизвестно чего, человек отказывается слушать советы доктора и приходится вновь и вновь повторять азы. И процесс это бесконечный.

Так что медики рязанского Кожвендиспансера, фактически, просто решили пойти в тыл врага – взялись за просвещение сами.

Урок №1 посвящен псориазу. В доступной форме людям рассказывают о том, что это за болезнь, как она проявляется, чем обостряется, какие формы принимает и пр. Материал дополнен информативными слайдами с текстом и фото.

Что касается заболеваний, передающихся половым путем – то есть то, за чем большинство читателей эту новость и открыли – то вопрос об уроках по ЗППП здесь пока не прорабатывали.

Сейчас специалисты диспансера лишь осваивают новый способ просветительской работы, однако возможность создания уроков по венерическим заболеваниям не исключают.