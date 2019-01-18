2019-01-18T17:02:45+03:00
Общество

На субботу в Рязанской области прогнозируют аномальное тепло и мокрый снег

Сохранится ветреная погода
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 19 января. Как и в пятницу, в субботу будет нетипичная для середины января температура воздуха: в течение суток она составит -5…0 градусов, но к вечеру подморозит до -10…-5.

Ожидаются осадки (до 4 миллиметров) в виде мокрого снега.

Погода по-прежнему будет ветреной: ветер юго-западного и западного направлений, скоростью 6-11 метров в секунду (ночью порывы до 15).

Также сообщается о гололеде и гололедице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В авто рязанца найден 1 грамм, а в гараже еще 335 граммов наркотика
На въезде в Рязань столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей
В Рязанской области на 40 км сократили путь до райцентра Шилово
Словосочетание «Небо России» стало товарным знаком рязанской федерации воздухоплавания
Рязанский кожвендиспасер начинает курс онлайн уроков
Рязанцев приглашают на концерт Светланы Безродной и «Вивальди-оркестра»
Видео: в подъезде новостройки под Рязанью орудуют хулиганы
В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги
Рязанцам напомнили о запрете катания с Кремлевского вала
В рязанском селе Поплевино сгорел строительный магазин (видео)
На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло смертельное ДТП
Рязанские подростки угнали три автомобиля за ночь и попали в два ДТП
Роман Калинин предложил новые направления в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
Митрополит Марк поздравил рязанцев с Крещением
Рязанские спасатели опубликовали полный список оборудованных для Крещенский купаний купелей
ХК «Рязань» обыграл на выезде китайский клуб «Ценг Тоу»
В столкновении двух иномарок на рязанской дороге пострадал пятилетний ребенок
Устроивший серьезное ДТП в Рязани водитель маршрутки находится в РФ незаконно
Рязанский инспектор ГИБДД попался на «мелкой» взятке
Серьезный денежный спор с автостраховщиком рязанка разрешила в суде
Прокуратура нашла в рязанских школах просрочку и незаконную подмену продуктов
По вопросам перехода на цифровое ТВ в Рязани откроют телефонную «горячую линию»