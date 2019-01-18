На субботу в Рязанской области прогнозируют аномальное тепло и мокрый снег

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-18T17:02:45+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 19 января. Как и в пятницу, в субботу будет нетипичная для середины января температура воздуха: в течение суток она составит -5…0 градусов, но к вечеру подморозит до -10…-5.

Ожидаются осадки (до 4 миллиметров) в виде мокрого снега.

Погода по-прежнему будет ветреной: ветер юго-западного и западного направлений, скоростью 6-11 метров в секунду (ночью порывы до 15).

Также сообщается о гололеде и гололедице.