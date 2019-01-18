2019-01-18T16:04:37+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на концерт Светланы Безродной и «Вивальди-оркестра»

Выступление состоится уже через неделю
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26 января в Муниципальном культурном центре Рязани пройдет концерт Светланы Безродной и «Вивальди-оркестра».

Единственный в своем роде женский струнный оркестр, основанный в 1989 году Светланой Безродной – известной скрипачкой и прославленным педагогом – отметит свой 30-летний юбилей.

За эти годы коллектив дал около 3 тысяч концертов. Сформирован уникальный репертуар – более тысячи сочинений композиторов разных эпох и направлений, с раннего барокко и до русского и зарубежного авангарда. Здесь и отечественная песенная классика, городской романс, оперетта, а также наиболее яркие номера из репертуаров всемирно известных танцевальных и джазовых оркестров 20-50-х годов XX века.

В первом отделении гастрольного тура «Вивальди-оркестра» будут представлены в особой интерпретации фрагменты разных классических программ, сочинения, которые нередко именуют популярной классикой. Среди имен композиторов – Вивальди и Моцарт, Чайковский и Брамс, Бизе и Щедрин, Сибелиус и Крейслер, Гершвин и Чаплин, многие другие великие мастера.

Вторая часть программы – это номера, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого столетия. Сегодня их можно услышать (по крайней мере, в нашей стране) только на концертах «Вивальди-оркестра» Светланы Безродной.

А солист оркестра и ведущий концерта Сергей Полянский покажет номера, сделавшие в свое время знаменитыми Леонида Утесова и Петра Лещенко, Владимира Бунчикова и Павла Михайлова, Юрия Морфесси и Константина Сокольского, и других великих русских артистов той далекой «патефонной» эпохи.

Начало концерта в МКЦ в 18:00. Билеты здесь.

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