В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-18T15:37:12+03:00

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Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Парня обвиняют по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Установлено, что после ссоры парень и девушка прекратили общение. Молодой человек, пытаясь отомстить экс-возлюбленной, в ноябре 2018 года разместил в интернете ее интимные фото и видео. Сотрудники полиции вычислили горе-мстителя.

Расследование уголовного дела продолжается.