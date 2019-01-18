В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги
Дело ведет Следственный комитет
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Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Парня обвиняют по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Установлено, что после ссоры парень и девушка прекратили общение. Молодой человек, пытаясь отомстить экс-возлюбленной, в ноябре 2018 года разместил в интернете ее интимные фото и видео. Сотрудники полиции вычислили горе-мстителя.
Расследование уголовного дела продолжается.
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