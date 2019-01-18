2019-01-18T15:37:12+03:00
Происшествия

В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги

Дело ведет Следственный комитет
Роман ДОРОФЕЕВ
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Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Парня обвиняют по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Установлено, что после ссоры парень и девушка прекратили общение. Молодой человек, пытаясь отомстить экс-возлюбленной, в ноябре 2018 года разместил в интернете ее интимные фото и видео. Сотрудники полиции вычислили горе-мстителя.

Расследование уголовного дела продолжается.

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