2019-01-18T15:04:05+03:00
Общество

Рязанцам напомнили о запрете катания с Кремлевского вала

Администрация историко-архитектурного музея-заповедника считает, что это причиняет ущерб памятнику
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazankreml.ruФото: ryazankreml.ru
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Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник сделал заявление по поводу популярной среди горожан зимней забавы – катания с Кремлевского вала. Администрация учреждения напомнила, что это запрещено и, к тому же, опасно.

- Оборонительный вал XI-XIVв. - объект культурного наследия федерального значения, охраняется государством. Катание со склонов вала причиняет ущерб памятнику, т.к. по местам спуска весной могут закладываться новые промоины и эрозионные борозды, - говорится в заявлении.

Напомним, в декабре ребенок, съехав со склона у Рязанского кремля, провалился в открытый люк. Чуть позже там же девочка получила травму позвоночника и была госпитализирована.

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