Рязанцам напомнили о запрете катания с Кремлевского вала

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-18T15:04:05+03:00

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Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник сделал заявление по поводу популярной среди горожан зимней забавы – катания с Кремлевского вала. Администрация учреждения напомнила, что это запрещено и, к тому же, опасно.

- Оборонительный вал XI-XIVв. - объект культурного наследия федерального значения, охраняется государством. Катание со склонов вала причиняет ущерб памятнику, т.к. по местам спуска весной могут закладываться новые промоины и эрозионные борозды, - говорится в заявлении.

Напомним, в декабре ребенок, съехав со склона у Рязанского кремля, провалился в открытый люк. Чуть позже там же девочка получила травму позвоночника и была госпитализирована.