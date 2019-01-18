В рязанском селе Поплевино сгорел строительный магазин (видео)

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-18T14:41:46+03:00

К счастью, никто не пострадал

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Около 6 утра пятницы, 18 января, из здания в селе Поплевино Ряжского района повалил дым. Проезжающий мимо водитель позвонил пожарным, сообщает издательство «Пресса».

На улице Старая дорога горел магазин строительных материалов. На место прибыли три расчета пожарно-спасательной части № 29 – из Ряжска. Общая площадь возгорания – порядка 600 квадратных метров. В итоге внутри кирпичное здание выгорело. Пострадавших нет.

Фото: Издательство «Пресса».

Уже днем, после локализации пожара, здесь продолжали проливать конструкции.

Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

Видео: соцсети.